Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: 4 yıllık anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek olan isimler arasında yer alan Crespo ile sözleşme uzatma kararı alındı. 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: 4 yıllık anlaşma sağlandı - Resim: 1

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen ismin sözleşmesinin uzatılacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: 4 yıllık anlaşma sağlandı - Resim: 2

Sezon başında İsmail Kartal’ın takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Miguel Crespo ile sözleşme yenileme kararı alındı.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: 4 yıllık anlaşma sağlandı - Resim: 3

Kendisine kulüp bulması istenen ancak transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan Crespo rotayı yeniden Fenerbahçe’ye kırdı.

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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: 4 yıllık anlaşma sağlandı - Resim: 4

İtalyan ekibi Genoa'nın Crespo ile yakından ilgilendiği biliniyordu ancak taraflar anlaşamadı.

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