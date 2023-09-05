Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: 4 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek olan isimler arasında yer alan Crespo ile sözleşme uzatma kararı alındı. 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda takımdan ayrılması beklenen ismin sözleşmesinin uzatılacağı iddia edildi.
Sezon başında İsmail Kartal’ın takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Miguel Crespo ile sözleşme yenileme kararı alındı.
Kendisine kulüp bulması istenen ancak transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşma sağlayamayan Crespo rotayı yeniden Fenerbahçe’ye kırdı.
İtalyan ekibi Genoa'nın Crespo ile yakından ilgilendiği biliniyordu ancak taraflar anlaşamadı.