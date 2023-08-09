Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu!
Fenerbahçe, yeni dönem hazırlıklarını sürdürürken, bir ismin de sözleşmesinin dondurulduğu açıklandı. İşte detaylar...
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal, Lincoln Henrique’nin sözleşmesinin ara transfer dönemine kadar dondurulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe’de çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique’nin sözleşmesinin dondurulduğu açıklandı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kartal, “Lincoln Henrique’nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk” dedi.
Galatasaray’ın kadrosuna katılmasına kesin gözüyle bakılan Tete’ye ilişkin de konuşan Kartal, “Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu.