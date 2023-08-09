Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu!

Fenerbahçe, yeni dönem hazırlıklarını sürdürürken, bir ismin de sözleşmesinin dondurulduğu açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe transfer Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu! - Resim: 1

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal, Lincoln Henrique’nin sözleşmesinin ara transfer dönemine kadar dondurulduğunu açıkladı.

1 5
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu! - Resim: 2

Fenerbahçe’de çapraz bağlarındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique’nin sözleşmesinin dondurulduğu açıklandı.

2 5
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu! - Resim: 3

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kartal, “Lincoln Henrique’nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk” dedi.

3 5
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu! - Resim: 4

Galatasaray’ın kadrosuna katılmasına kesin gözüyle bakılan Tete’ye ilişkin de konuşan Kartal, “Tete transfer gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu.

4 5