Aziz Yıldırım'ın Neden Sustuğu Belli Oldu

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı için adaylar belli olmaya başlarken, Aziz Yıldırım'ın sessizliğini neden koruduğu açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Aziz Yıldırım
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Aziz Yıldırım'ın Neden Sustuğu Belli Oldu - Resim: 1

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’a kaybedilirken, Başkan Ali Koç ve yönetimi istifa çağrılarının hedefi oldu.

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Aziz Yıldırım'ın Neden Sustuğu Belli Oldu - Resim: 2

Kulübü seçime götürmek için bir imza kampanyası başlatılırken, Ali Koç seçimin eylül ayında yapılacağını açıklamıştı.

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Aziz Yıldırım'ın Neden Sustuğu Belli Oldu - Resim: 3

Şu ana kadar seçim adaylığını açıklayan isimler arasında Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran yer alırken, Aziz Yıldırım ise sessizliğini koruyordu.

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Aziz Yıldırım'ın Neden Sustuğu Belli Oldu - Resim: 4

Yeni Açık Youtube kanalında konuşan Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

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Aziz Yıldırım'ın Neden Sustuğu Belli Oldu - Resim: 5

Niğdelioğlu açıklamasında "Şu an Aziz Yıldırım Fenerbahçe camiasının nabzını ölçüyor. Tüm imzalar toplanıp, seçim tarihi resmileştikten sonra ortaya çıkacak bence" ifadelerini kullandı.

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