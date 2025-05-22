Aziz Yıldırım'ın Neden Sustuğu Belli Oldu
Fenerbahçe'de başkanlık yarışı için adaylar belli olmaya başlarken, Aziz Yıldırım'ın sessizliğini neden koruduğu açıklandı.
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Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışında Galatasaray’a kaybedilirken, Başkan Ali Koç ve yönetimi istifa çağrılarının hedefi oldu.
Kulübü seçime götürmek için bir imza kampanyası başlatılırken, Ali Koç seçimin eylül ayında yapılacağını açıklamıştı.
Şu ana kadar seçim adaylığını açıklayan isimler arasında Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran yer alırken, Aziz Yıldırım ise sessizliğini koruyordu.
Yeni Açık Youtube kanalında konuşan Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.
Niğdelioğlu açıklamasında "Şu an Aziz Yıldırım Fenerbahçe camiasının nabzını ölçüyor. Tüm imzalar toplanıp, seçim tarihi resmileştikten sonra ortaya çıkacak bence" ifadelerini kullandı.