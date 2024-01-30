Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de gözler gidecek isimlere çevrildi. Son olarak Miguel Crespo'nun İspanya yolcusu olduğu bildirildi.
Ara transfer dönemine fırtına gibi giren Fenerbahçe, 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.
Sarı-lacivertli ekipte, gelen isimlerin yanı sıra gözler gidecek isimlere de çevrildi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Miguel Crespo ile yolların ayrılmak istendiğini yazdı.
Son gelen habere göre, Miguel Crespo’nun LaLiga’nın yolunu tutacaı öğrenildi. İspanyol Rayo Vallecano’nun Crespo’yu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.
Habere göre, Miguel Crespo'nun 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak.
Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 18 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.