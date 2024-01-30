Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu

Sarı-lacivertli ekipte, gelen isimlerin yanı sıra gözler gidecek isimlere de çevrildi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Miguel Crespo ile yolların ayrılmak istendiğini yazdı.