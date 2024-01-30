Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de gözler gidecek isimlere çevrildi. Son olarak Miguel Crespo'nun İspanya yolcusu olduğu bildirildi.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu - Resim: 1

Ara transfer dönemine fırtına gibi giren Fenerbahçe, 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu - Resim: 2
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Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu - Resim: 3

Sarı-lacivertli ekipte, gelen isimlerin yanı sıra gözler gidecek isimlere de çevrildi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Miguel Crespo ile yolların ayrılmak istendiğini yazdı.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu - Resim: 4

Son gelen habere göre, Miguel Crespo’nun LaLiga’nın yolunu tutacaı öğrenildi. İspanyol Rayo Vallecano’nun Crespo’yu sezon sonuna kadar kiralamak istediği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu - Resim: 5

Habere göre, Miguel Crespo'nun 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

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Fenerbahçe'de ayrılık: Bir isim LaLiga yolcusu - Resim: 6

Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 18 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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