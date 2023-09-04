Fenerbahçe'de 7 ismin daha bileti kesildi! İşte detaylar...
Fenerbahçe taraftarı merakla 6 numara pozisyonu için transfer beklerken, takımdan ayrılması beklenen 7 isim de netleşti. İşte detaylar!
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de transfer hareketliliği sürüyor.
Sezon öncesinde birçok önemli isimle kadrosunu kuvvetlendiren Fenerbahçe’de takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak 3'te 3 yaptı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 60. dakikada Bright Osayi-Samuel kaydetti.