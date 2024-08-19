Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Can Bartu Tesisleri'nde ziyarette bulundu.
Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'ye bugünkü idmanda bir ziyaret gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ziyaret kapsamında sarı lacivertli takımın hocası Jose Mourinho ile bir araya geldi.
Futbolcularla da görüşen Vincenzo Montella, samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı.