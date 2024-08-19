Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya Can Bartu Tesisleri'nde ziyarette bulundu.

Jose Mourinho Montella Fenerbahçe
Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'ye bugünkü idmanda bir ziyaret gerçekleştirildi.

1 7
Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret - Resim: 2

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ziyaret kapsamında sarı lacivertli takımın hocası Jose Mourinho ile bir araya geldi.

2 7
Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret - Resim: 3

Futbolcularla da görüşen Vincenzo Montella, samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı.

3 7
Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret - Resim: 4
4 7
Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret - Resim: 5
5 7
Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret - Resim: 6
6 7
Fenerbahçe Tesisleri'nde Mourinho'ya Sürpriz Ziyaret - Resim: 7
7 7