Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Sivasspor Galibiyetinin Ardından Hedefte: Hatalarını Tek Tek Sıraladılar
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdüğü karşılaşmanın ardından spor yazarları teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştiri yağmuruna tuttu. Spor yazaları Mourinho'nun hatalarını tek tek sıraladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’in 31’inci haftasında şampiyonluk yarışına tutunmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe, zirve takibini sürdürürken, spor yazarları da zorlu karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İşte spor yazarlarının yorumlarından öne çıkanlar:
ŞANSAL BÜYÜKA – NEFES
"Fenerbahçe, sahanın hiçbir yerinde, hiçbir adamıyla iyi görüntü vermedi... Özellikle orta sahada Szymanski-Fred ikilisi tek atak kesemedi, tek hücuma çıkış yapamadı. Maçın ilk yarısında belki de sezonun en en kötü Fenerbahçe’sini izledik... İşte böyle bir ortamda Fenerbahçe golü için bir mucize lazımdı ve geçen hafta olduğu gibi bu mucizeyi gene Talisca yarattı. Fenerbahçe'nin en büyük şansı ikinci yarının hemen başında ikinci golü bulması oldu."
GÜRCAN BİLGİÇ – SABAH
“Yine öne geçtiği, rahatça bitirebileceği bir maçı, teknik direktörünün ön görüşüz ve inatçı bakış açısına teslim olarak kazanmayı başardı Fenerbahçe. Talisca'yı ön tarafa daha yakın değerlendirirsek, 4-4-2 ile çıktı sahaya. Tehdit etmesi gereken takımın, Maximin'in bire birleri veya Tadic'in ortaları dışında hücum planı yoktu. Sivasspor'un daha akıllı ve çalışılmış pozisyonlarının karşısına Livakovic kurtarışları ile dikilirken, devre arasının görkemli transferi Talisca, müthiş bir frikik ile beklenen golü getirdi. Birçok kararın tartışmaya açık olduğu, verimsiz ve bıçak sırtında oynanan bir maçtı. Mourinho'ya "işleri nasıl düzeltemezsin, nasıl daha kötü hale sokarsın" diye sorsak, bu oyunu seyirci gibi seyretmesi örnek olarak gösterilebilir.”
CEM DİZDAR – FANATİK
Futbol tuhaf bir oyun! Çok para harcayıp, onca borca onca tanınır oyuncuya, küresel tanınır bir teknik adamı olan bir takım bile kümede kalmaya çalışan takım karşısında sıradan bir ilk devre oynayabiliyor. Devre bitiminde Talisca’nın bozulan baraj zafiyetinden faydalanarak attığı serbest vuruş golüne rağmen Fenerbahçe ‘Gol beklentisi’nde Sivas’ın kıl payı önündeydi: (0.30 / 0.42). Üstelik ‘Kaleci kurtarışı’ istatistiğinde 1’e 3 Livakoviç’in üstünlüğü vardı!
ÖMER ÜRÜNDÜL – SABAH
Ömer Üründül | Mourinho'yu anlamam gerçekten mümkün değil. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım ile deplasmanda oynuyorsun, sahaya çıkan ilk 11'de fiziksel sıkıntıları olan 3 oyuncu bir arada! Tadic, Dzeko ve Talisca… Mourinho'ya sormak istiyorum; Kostic niye hiç yok? Oğuz-En Nesyri niye son 10 dakikada giriyor? İrfan Can neden hiç belli bir bölüm olsa da düşünülmüyor? Dün gece fizik açıdan eleştirdiğim iki kişi 3 gol attı. Ama bu her şey doğru yapıldı demek değildir! Bana göre Mourinho'nun bu anlayışı ile F.Bahçe'nin son 7 maçta hiçbir tane garantisi yok. Nedeni de şu; dünya futbolu atletizme dönmüş, Mourinho ise kadro tercihleri ile ağır çekim oynatıyor.
UĞUR MELEKE – HÜRRİYET
Mourinho, belli ki Trabzon maçı ikinci yarısındaki oyundan memnun kalmış. Dün de (sadece sakat Amrabat yerine Çağlar’ı koyarak) Trabzon ikinci devre 11’i ve 4-2-3-1 formasyonuyla çıktı Sivas maçına. Portekizli Hoca maç öncesi formasyon tercihi sorusuna küçümseyici bir yanıt verdi ama kendisinin sanki Samandıra’da 4-2-3-1 ve 3-5-2 için ayrı klasörleri var gibi! Eğer 3’lü savunma oynuyorsa kanat bek olarak Kostic-Oğuz’u kullanıyor, dörtlü defansta bu ikiliyi tercih etmiyor. Yine 4-2-3-1’de Maximin’i tercih ediyor, 3-5-2’de onu kullanmıyordu. Yusuf da 3-5-2’de gözdeydi. Dün 4-2-3- 1’de Çağlar’ı tercih etti ve Çağlar da her zamanki gibi çok fazla geriye kaçarak defalarca fırsat tanıdı Sivaslı forvetlere.