Fenerbahçe Portekizliyle anlaştı! Sözleşme yenileme görüşmeleri tamamlandı

Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile süren sözleşme yenileme görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Crespo'nun maaşında iyileştirme yapıldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Portekizliyle anlaştı! Sözleşme yenileme görüşmeleri tamamlandı - Resim: 1

Fenerbahçe’de bir süredir sözleşme uzatmak üzere görüşmelerin sürdüğü Miguel Crespo ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Crespo’nun maaşında iyileştirmeye gidilirken, Portekizli oyuncunun da yeni sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi.

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Fenerbahçe Portekizliyle anlaştı! Sözleşme yenileme görüşmeleri tamamlandı - Resim: 2

Fenerbahçe, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmede son aşamaya geldi.

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Fenerbahçe Portekizliyle anlaştı! Sözleşme yenileme görüşmeleri tamamlandı - Resim: 3

27 yaşındaki futbolcunun menajeri, yönetimle sürdürdüğü temasların ardından salı günü Portekiz’e döndü. Fenerbahçe ile Crespo’nun büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Portekizliyle anlaştı! Sözleşme yenileme görüşmeleri tamamlandı - Resim: 4

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Crespo’nun menajerinin gelecek hafta yeniden İstanbul’a geleceği ve anlaşmanın tamamlanacağı öne sürüldü.

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