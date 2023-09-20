Fenerbahçe Portekizliyle anlaştı! Sözleşme yenileme görüşmeleri tamamlandı
Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile süren sözleşme yenileme görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Crespo'nun maaşında iyileştirme yapıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de bir süredir sözleşme uzatmak üzere görüşmelerin sürdüğü Miguel Crespo ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Crespo’nun maaşında iyileştirmeye gidilirken, Portekizli oyuncunun da yeni sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi.
Fenerbahçe, Portekizli oyuncusu Miguel Crespo ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmede son aşamaya geldi.
27 yaşındaki futbolcunun menajeri, yönetimle sürdürdüğü temasların ardından salı günü Portekiz’e döndü. Fenerbahçe ile Crespo’nun büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
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Crespo’nun menajerinin gelecek hafta yeniden İstanbul’a geleceği ve anlaşmanın tamamlanacağı öne sürüldü.