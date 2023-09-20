Fenerbahçe Portekizliyle anlaştı! Sözleşme yenileme görüşmeleri tamamlandı

Fenerbahçe’de bir süredir sözleşme uzatmak üzere görüşmelerin sürdüğü Miguel Crespo ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Crespo’nun maaşında iyileştirmeye gidilirken, Portekizli oyuncunun da yeni sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi.