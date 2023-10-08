Fenerbahçe konseri öncesi Hande Yener'e kötü sürpriz: Yerine o isim sahne aldı!

SANATÇILARIN VERGİ KRİZİ

"Amerika'da iş yapabilmek için prosedürüne uygun olmak gerek. Aksi halde çalışamazsın. Peki Türkiye'den gelen birçok Türk sanatçı turist vizesiyle nasıl sahne alıyor? Turist vizesiyle iş yapmak mümkün değil şikayet ya da inceleme olursa ülkeye bir daha girişlerinde sıkıntı olacağı bir gerçek. Daha önceden klibini burada çekmiş bazı sanatçılarda aynı sorun yaşandı."