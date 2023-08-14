Fenerbahçe, Livakovic transferinde mutlu sona yakın: İstanbul'a getirecekler

28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb’le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor. Livakovic’in, Zagreb’in AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından İstanbul’a geleceği öne sürüldü.