Fenerbahçe, Livakovic transferinde mutlu sona yakın: İstanbul'a getirecekler
Fenerbahçe'nin yakın zamanda yeni file bekçisine kavuşacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde Hırvat kaleci Livakovic'i İstanbul'a getireceği öne sürüldü.
Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci transferinde de sona geldi.
Sarı-lacivertli ekip, Fred ve Cengiz Ünder’in ardından Hırvat eldiven Dominik Livakovic için geri sayıma geçti.
28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb’le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor. Livakovic’in, Zagreb’in AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından İstanbul’a geleceği öne sürüldü.
4 YILLIK İMZA
Hırvat kaleci en geç cuma gününe kadar resmi Fenerbahçe ile resmi imzayı atacak. 28 yaşındaki tecrübeli kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme yapılacak.