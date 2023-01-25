Fenerbahçe isim verip 4 gazeteciyi uyardı: 'Kendilerine çeki düzen versinler'

"GÖREVİNİZİ DÜRÜST YAPMANIZ GEREKİR"

Bilecik'in sözleri şu şekilde: "Gökhan Dinç, Haluk Yürekli, Nevzat Dindar ve Ali Naci Küçük gibi isimlerin kendilerine çeki düzen vermelerinde fayda var. Sizin görevinizi daha düzgün, daha dürüst yapmanız gerekir. Kafanızı yastığa huzurla koymalısınız. Bu isimleri herkes biliyor."