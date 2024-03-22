Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı

Geçtiğimiz sezondan beri Litvanya temsilcisinde forma giyen Evans, aşil tendonu sakatlığından dönmesine rağmen bu sezon EuroLeague’de bu sezon 17.3 sayı, 2.7 ribaund, 3.9 asist, 1.3 top çalma, 0.1 blok ve 18.6 verimlilik puanlarının altına imzasını attı.