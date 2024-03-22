Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı

Fenerbahçe Beko'ya transfer olması beklenen ABD'li oyun kurucu Keenan Evans, Sarı lacivertlileri öven bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Jasikevicius transfer EuroLeague
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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı - Resim: 1

Adı Fenerbahçe Beko ile anılan oyuncu transfer için göz mü kırptı?

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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı - Resim: 2

Saras Jasikevicius’un takımın başına geçmesiyle büyük bir ivme kazanan Fenerbahçe’de, transfer için ismi geçenlerin başında Zalgiris’in ABD’li oyun kurucusu Keenan Evans geliyordu.

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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı - Resim: 3

Jasikevicius’un oyuncuyu ciddi şekilde istediği öne sürülürken, Litvanya ekibi Zalgiris’in oyuncuyu bu dönem bırakmak istemediği için bu transferin gerçekleşmediği kaydedilmişti.

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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı - Resim: 4

Geçtiğimiz sezondan beri Litvanya temsilcisinde forma giyen Evans, aşil tendonu sakatlığından dönmesine rağmen bu sezon EuroLeague’de bu sezon 17.3 sayı, 2.7 ribaund, 3.9 asist, 1.3 top çalma, 0.1 blok ve 18.6 verimlilik puanlarının altına imzasını attı.

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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı - Resim: 5

Bu sezon gerçekleşmese de gelecek sezon için Sarı lacivertlilere gelmesi beklenen Evans, Fenerbahçe’yi öven bir tweet attı.

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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı - Resim: 6

Fenerbahçe’nin kendi evinde Barcelona’yı üstün bir oyunla 88-74 yenmesinin ardından bir paylaşım yapan 28 yaşındaki ABD’li guard, Sarı lacivertlilerin oynadığı oyunun üst seviyelere çıktığını kaydetti.

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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı - Resim: 7
Keenan Evans’ın paylaşımı şöyle:
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Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı - Resim: 8
"Fener son zamanlarda farklı bir seviyede oynuyor... Aman tanrım."
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