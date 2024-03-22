Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı
Fenerbahçe Beko'ya transfer olması beklenen ABD'li oyun kurucu Keenan Evans, Sarı lacivertlileri öven bir paylaşım yaptı.
Adı Fenerbahçe Beko ile anılan oyuncu transfer için göz mü kırptı?
Saras Jasikevicius’un takımın başına geçmesiyle büyük bir ivme kazanan Fenerbahçe’de, transfer için ismi geçenlerin başında Zalgiris’in ABD’li oyun kurucusu Keenan Evans geliyordu.
Jasikevicius’un oyuncuyu ciddi şekilde istediği öne sürülürken, Litvanya ekibi Zalgiris’in oyuncuyu bu dönem bırakmak istemediği için bu transferin gerçekleşmediği kaydedilmişti.
Geçtiğimiz sezondan beri Litvanya temsilcisinde forma giyen Evans, aşil tendonu sakatlığından dönmesine rağmen bu sezon EuroLeague’de bu sezon 17.3 sayı, 2.7 ribaund, 3.9 asist, 1.3 top çalma, 0.1 blok ve 18.6 verimlilik puanlarının altına imzasını attı.
Bu sezon gerçekleşmese de gelecek sezon için Sarı lacivertlilere gelmesi beklenen Evans, Fenerbahçe’yi öven bir tweet attı.
Fenerbahçe’nin kendi evinde Barcelona’yı üstün bir oyunla 88-74 yenmesinin ardından bir paylaşım yapan 28 yaşındaki ABD’li guard, Sarı lacivertlilerin oynadığı oyunun üst seviyelere çıktığını kaydetti.