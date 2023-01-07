Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin değeri belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 6 milyar 260 milyon TL.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin değeri belli oldu - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin değeri belli oldu - Resim: 2

Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin değeri belli oldu - Resim: 3

GALATASARAY ÜÇÜNCÜ SIRADA

Aslan’ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin değeri belli oldu - Resim: 4

SAHANIN EN DEĞERLİSİ MAURO ICARDİ

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira’nın 15 milyon Euro ve Victor Nelsson’un da 14 milyon Euro değeri bulunuyor.

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