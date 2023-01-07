Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin değeri belli oldu

GALATASARAY ÜÇÜNCÜ SIRADA

Aslan’ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL.