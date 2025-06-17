Fenerbahçe Forvetini Seçti! Bonserviste Tarihi Rekor
Transfer dönemini mümkün olan en iyi şekilde geçirmek isteyen Fenerbahçe, forvet için gözünü Fransa'ya dikti. Sarı-lacivertli kulüp, Nice'de forma giyen 23 yaşındaki Evann Guessand için teklifini verdi. Yönetimin transferi planladığı şekilde bitirmesi durumunda kulübün transfer tarihindeki bonservis rekoru kırılmış olacak.
Kaynak: Sabah
Süper Lig'de 1 yıldır şampiyonluk kupasını kaldıramayan Fenerbahçe, gelecek sezonda daha güçlü bir takım kurmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk isim ise Fransız kulüp Nice'ten Evann Guessand...
Sabah'ın aktardığına göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki yıldız forvet Evann Guessand için teklifini de hazırladı. Sarı-kırmızılı yönetim, genç forvet için 25 milyon euroluk bir teklif verdi.
Nice, Guessand için ilk olarak 35 milyon euro talep etse de, bunu görüşmeler sonrası 30 milyon euroya kadar indirdi. Fenerbahçe, aradaki 5 milyon euroluk farkı sözleşmeye konulacak bonus maddeleriyle çözmek istiyor.
Fenerbahçe, transferi tamamlaması durumunda, geçen yıl transfer ettikleri forvet Youssef En-Nesyri'ye ait olan 19.5 milyon euroluk kulüp transfer rekorunu tazeleyecek.