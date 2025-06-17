Fenerbahçe Forvetini Seçti! Bonserviste Tarihi Rekor

Transfer dönemini mümkün olan en iyi şekilde geçirmek isteyen Fenerbahçe, forvet için gözünü Fransa'ya dikti. Sarı-lacivertli kulüp, Nice'de forma giyen 23 yaşındaki Evann Guessand için teklifini verdi. Yönetimin transferi planladığı şekilde bitirmesi durumunda kulübün transfer tarihindeki bonservis rekoru kırılmış olacak.

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe transfer
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Fenerbahçe Forvetini Seçti! Bonserviste Tarihi Rekor - Resim: 1

Süper Lig'de 1 yıldır şampiyonluk kupasını kaldıramayan Fenerbahçe, gelecek sezonda daha güçlü bir takım kurmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk isim ise Fransız kulüp Nice'ten Evann Guessand...

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Fenerbahçe Forvetini Seçti! Bonserviste Tarihi Rekor - Resim: 2

Sabah'ın aktardığına göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki yıldız forvet Evann Guessand için teklifini de hazırladı. Sarı-kırmızılı yönetim, genç forvet için 25 milyon euroluk bir teklif verdi.

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Fenerbahçe Forvetini Seçti! Bonserviste Tarihi Rekor - Resim: 3

Nice, Guessand için ilk olarak 35 milyon euro talep etse de, bunu görüşmeler sonrası 30 milyon euroya kadar indirdi. Fenerbahçe, aradaki 5 milyon euroluk farkı sözleşmeye konulacak bonus maddeleriyle çözmek istiyor.

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Fenerbahçe Forvetini Seçti! Bonserviste Tarihi Rekor - Resim: 4

Fenerbahçe, transferi tamamlaması durumunda, geçen yıl transfer ettikleri forvet Youssef En-Nesyri'ye ait olan 19.5 milyon euroluk kulüp transfer rekorunu tazeleyecek.

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