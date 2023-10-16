Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için servet isteyecek!

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan talipler olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli ekibin Ferdi için isteyeceği bonservis belli oldu.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için servet isteyecek! - Resim: 1

Fenerbahçe’de parlayan yıldız Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli belli oldu.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için servet isteyecek! - Resim: 2

Sarı-lacivertlilerde milli yıldız Ferdi Kadıoğlu’nun gelecek sezon takımdan ayrılabileceği iddia edilirken, genç yıldız için istenecek bedel belli oldu.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için servet isteyecek! - Resim: 3

Sabah’ta yer alan iddiaya göre, İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için servet isteyecek! - Resim: 4

Ferdi Kadıoğlu’nun da ikna edildiği öne sürülürken, milli futbolcunun Avrupa’ya yeşil ışık yaktığı belirtildi.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için servet isteyecek! - Resim: 5

Fenerbahçe’nin, Kadıoğlu için en az 20 milyon euro isteyeceği bildirildi.

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için servet isteyecek! - Resim: 6
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