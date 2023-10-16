Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için servet isteyecek!
Fenerbahçe'de gelecek sezon takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan talipler olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli ekibin Ferdi için isteyeceği bonservis belli oldu.
Fenerbahçe’de parlayan yıldız Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis bedeli belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde milli yıldız Ferdi Kadıoğlu’nun gelecek sezon takımdan ayrılabileceği iddia edilirken, genç yıldız için istenecek bedel belli oldu.
Sabah’ta yer alan iddiaya göre, İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu’nun da ikna edildiği öne sürülürken, milli futbolcunun Avrupa’ya yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin, Kadıoğlu için en az 20 milyon euro isteyeceği bildirildi.