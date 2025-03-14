Fenerbahçe Elendi Ama Ezilmedi: Spor Yazarları Nefes Kesen Karşılaşmayı Böyle Yorumladı

BÜLENT TİMURLENK -SABAH

Mourinho’nun hatalarından ders çıkarabilecek bir teknik adam olduğunu hatırlatan Sabah yazarı Bülent Timurlenk, “Geçen hafta ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle o her zaman bahsettiği dengeyi bozmuş, Fenerbahçe boşalmış orta sahası ile Rangers'tan üç gol yemişti. Dün Dzeko ve Tadic'i yedek oturtup orta sahayı Fred ve Amrabat'la yapmak işte o dengeyi getirdi” diye yazdı.