Fenerbahçe Elendi Ama Ezilmedi: Spor Yazarları Nefes Kesen Karşılaşmayı Böyle Yorumladı
Fenerbahçe'nin Avrupa arenasına Rangers'a elenerek veda etmesinin ardından spor yazarları nefes kesen karşılaşmayı değerlendirdi. Tüm yazarlar, Fenerbahçe'nin mucizenin eşiğinden döndüğü konusuna vurgu yaptı...
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers’a penaltılarda elenmesi spor yazarları tarafından da geniş bir şekilde yorumlandı. Sarı-lacivertlilerin 3-1’lik yenilginin rövanşında 2-0’lık galibiyeti karşılaşmayı uzatmalara götürmeye yetti. Adeta bir mucizenin eşiğinden dönüldü.
Spor yazarları nefes kesen karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:
BÜLENT TİMURLENK -SABAH
Mourinho’nun hatalarından ders çıkarabilecek bir teknik adam olduğunu hatırlatan Sabah yazarı Bülent Timurlenk, “Geçen hafta ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle o her zaman bahsettiği dengeyi bozmuş, Fenerbahçe boşalmış orta sahası ile Rangers'tan üç gol yemişti. Dün Dzeko ve Tadic'i yedek oturtup orta sahayı Fred ve Amrabat'la yapmak işte o dengeyi getirdi” diye yazdı.
Fenerbahçe’nin ilk 30 dakikadaki hücum performansının parlak görüntü çizmediğini belirten Timurlenk, “Szymanski'nin nefis golü, ikinci golde Mert'in ısrarla hücum bindirmesi ve sahanın en iyisi Fred önderliğinde turu geçmeyi hak eden bir futbol... İskoçlar İstanbul'da maden bulmuşlardı. Dün Cerny'nin yetenekleriyle oyuna tutunmaya çalıştılar. İkinci topları Fred ve Amrabat toplayınca geçiş hücumu bulmakta da zorlandılar. Mourinho'nun takımı 90 dakika içinde fişi çekebilirdi. 19 hücumun golle sonuçlanan isabetli 2 şut dışında çerçeveye topu vuramamak ilk maçta olduğu gibi dün de sorundu” diye yazdı.
UĞUR MELEKE – HÜRRİYET
Savunmada özellikle Skriniar’ın, hücumda ise Fred’in ağırlığını koyduğuna dikkat çeken Uğur Meleke, “İkinci 45’te ve uzatmalarda Szymanski, Tadic ve Nesyri ile yakalanan net fırsatlar vardı. Fenerbahçe normal sürede de, 120 dakikanın sonunda da turu hak eden taraftı. Oyunun hakkı penaltılar değildi esasında. Penaltılarda Ibrox’ta oluşan ekstra atmosfer tesir etti turun kaderine. Bir bakıma Fenerbahçe dün aslında Rangers’ı yendi ama Ibrox’u yenemedi” yorumunu yaptı.
İLKER YAĞCIOĞLU – TAKVİM
Penaltılarla elenmenin kötü olduğunu yazan İlker Yağcıoğlu ise, hakemin performansına dikkat çekti. Yağcıoğlu, “Fenerbahçe baştan sona hak ettiği bir maçta turu geçmeyi hak etmişti. Maçın hakemi de Ivan Bebek'ten sonra Fenerbahçe tarihinde ikinci bir kara lekeydi” dedi.
BANU YELKOVAN – HÜRRİYET
Fenerbahçe’nin maçı uzatmalara bırakmadan kazanabileceğini vurgulayan Banu Yelkovan ise, “Sahada alıştığımız Fenerbahçe ve çok iyi bir futbol vardı. Sabırla beklenen an, tam devre arasına giderken geldi. Kostic’in soldan ortasında, Szymanski şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdiğinde, artık bu maçı uzatmaya taşımak için ikinci yarıda gelecek tek bir gol yetiyordu ve doğrusu bu, çok olası görünüyordu” yorumunu yaptı.
İskoç ekibinin 3-1’lik ilk maçın ardından Fenerbahçe’ye değil zamana karşı oynamaya çalıştığını söyleyen Yelkovan, “Gel gör ki karşılarında aşılmaz bir İrfan Can Eğribayat vardı, Rangers’ın yakaladığı nadir ama tehlikeli pozisyonların tamamı, genç kalecinin ellerinde son buldu. Fenerbahçe, maçın özellikle son anlarında üst üste yakaladığı fırsatları gole tahvil edebilseydi, mucize gözüyle bakılan çeyrek final, uzatmalara bile kalmadan gelecekti” dedi.