Efsane İsim Mourinho'ya Yardımcı Oluyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'nun yardımcılarında revizyona gidilmesine karar verilirken. Sarı-lacivertli kulübün efsane isimle anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Kaynak: Sabah

Jose Mourinho Volkan Demirel
Efsane İsim Mourinho'ya Yardımcı Oluyor - Resim: 1

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışında yine hüsran yaşanırken, yeni sezonun kadro planlamasının hazırlıklarına başlandı. Sarı-lacivertli ekipte Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun teknik heyetinin de yenileneceği kaydedilirken, ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı.

1 4
Efsane İsim Mourinho'ya Yardımcı Oluyor - Resim: 2

Mourinho’nun yanına Türk yardımcı getirilmesine karar verilirken, bu ismin Fenerbahçe efsanelerinden biri olacağı öne sürüldü.

2 4
Efsane İsim Mourinho'ya Yardımcı Oluyor - Resim: 3

Sabah’ın aktardığı habere göre, bu ismin Volkan Demirel olacağı kaydedildi. Demirel’in geçmişte yaptığı açıklamada, ‘Kulübüm çağırırsa hayır demek olmaz’ dediği hatırlatıldı.

3 4
Efsane İsim Mourinho'ya Yardımcı Oluyor - Resim: 4

Demirel son olarak Bodrumspor'u çalıştırmıştı.

4 4