Efsane İsim Mourinho'ya Yardımcı Oluyor

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışında yine hüsran yaşanırken, yeni sezonun kadro planlamasının hazırlıklarına başlandı. Sarı-lacivertli ekipte Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun teknik heyetinin de yenileneceği kaydedilirken, ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı.