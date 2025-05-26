Efsane İsim Mourinho'ya Yardımcı Oluyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho'nun yardımcılarında revizyona gidilmesine karar verilirken. Sarı-lacivertli kulübün efsane isimle anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.
Kaynak: Sabah
Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışında yine hüsran yaşanırken, yeni sezonun kadro planlamasının hazırlıklarına başlandı. Sarı-lacivertli ekipte Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun teknik heyetinin de yenileneceği kaydedilirken, ortaya flaş bir iddia ortaya atıldı.
Mourinho’nun yanına Türk yardımcı getirilmesine karar verilirken, bu ismin Fenerbahçe efsanelerinden biri olacağı öne sürüldü.
Sabah’ın aktardığı habere göre, bu ismin Volkan Demirel olacağı kaydedildi. Demirel’in geçmişte yaptığı açıklamada, ‘Kulübüm çağırırsa hayır demek olmaz’ dediği hatırlatıldı.
Demirel son olarak Bodrumspor'u çalıştırmıştı.