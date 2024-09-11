Fenerbahçe Derbisi Öncesi Okan Buruk’tan Flaş Karar: Icardi ve Osimhen…

Fenerbahçe ve Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Yeni transferleri ile heyecan yaratan Jose Mourinho’lu Fenerbahçe’nin de Osimhen transferi ile büyük sükse yakalayan Okan Buruk’lu Galatasaray’ın da derbiye nasıl bir planla çıkacağı merak konusu oldu.