Fenerbahçe Derbisi Öncesi Okan Buruk’tan Flaş Karar: Icardi ve Osimhen…
Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, 21 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde, forvet hattı için nasıl bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Buruk, Icardi iyileşene kadar tek forvetli sistemi uygulayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Fenerbahçe ve Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Yeni transferleri ile heyecan yaratan Jose Mourinho’lu Fenerbahçe’nin de Osimhen transferi ile büyük sükse yakalayan Okan Buruk’lu Galatasaray’ın da derbiye nasıl bir planla çıkacağı merak konusu oldu.
Mauro Icardi’nin yaşadığı sakatlık sonrası elinde 3 forvet kalan Okan Buruk’un, Icardi’nin dönüşünün ekim ayındaki milli arayı bulacak olması nedeniyle ileri hatta nasıl bir strateji izleyeceği öğrenildi.
İddiaya göre, Icardi ile Osimhen'i birlikte oynatmayı planlayan Buruk'un, Icardi dönene kadar tek forvetli sisteme devam edeceği öğrenildi. Okan Buruk’un Fenerbahçe derbisine ileri uçta tek forvet olarak Osimhen ile çıkması bekleniyor.