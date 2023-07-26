Fenerbahçe Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın! Kesenin ağzı açıldı...

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Cengiz Ünder Futbolda transfer haberleri
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Fenerbahçe Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın! Kesenin ağzı açıldı... - Resim: 1

Transfere hızlı bir giriş yaptıktan sonra frene basan Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın! Kesenin ağzı açıldı... - Resim: 2

Sarı lacivertlileri 8 milyon euro artı bonus teklifinin Marsilya tarafından kabul edildiği, Türkiye'ye dönmek istemeyen Cengiz'in ise yüksek maaş önerisiyle ikna edildiği iddia edildi.

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Fenerbahçe Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın! Kesenin ağzı açıldı... - Resim: 3

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi olan Cengiz Ünder için 10 milyon Euro istediği Fenerbahçe'nin ise 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğu ileri sürüldü.

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Fenerbahçe Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın! Kesenin ağzı açıldı... - Resim: 4

Fransız medyası transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.

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