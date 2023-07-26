Fenerbahçe Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın! Kesenin ağzı açıldı...
Fenerbahçe'nin milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Transfere hızlı bir giriş yaptıktan sonra frene basan Fenerbahçe’nin Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.
Sarı lacivertlileri 8 milyon euro artı bonus teklifinin Marsilya tarafından kabul edildiği, Türkiye'ye dönmek istemeyen Cengiz'in ise yüksek maaş önerisiyle ikna edildiği iddia edildi.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi olan Cengiz Ünder için 10 milyon Euro istediği Fenerbahçe'nin ise 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğu ileri sürüldü.
Fransız medyası transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.