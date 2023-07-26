Fenerbahçe Cengiz Ünder'in transferini bitirmeye çok yakın! Kesenin ağzı açıldı...

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Marsilya'nın 2 yıl daha sözleşmesi olan Cengiz Ünder için 10 milyon Euro istediği Fenerbahçe'nin ise 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğu ileri sürüldü.