Fenerbahçeli İsimden Kupayla Çıplak Poz

Fenerbahçe Beko'nun yardımcı antrenörlerinden Masiulis EuroLeague şampiyonluğunu en ilginç kutlayan isimlerden oldu. Masiulis, kupayla çıplak poz verip Instagram'dan paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe EuroLeague
Fenerbahçeli İsimden Kupayla Çıplak Poz - Resim: 1

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de şampiyonluğu elde ederken, ikinci kez Avrupa basketbolunun zirvesine otururken, kutlamalar dün de devam etti.

1 3
Fenerbahçeli İsimden Kupayla Çıplak Poz - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Tomas Masiulis ise sevincinin en farklı yaşayan isimlerden biri oldu. Masiulis, Fenerbahçe Beko ile kazandığı EuroLeague şampiyonluğunu kupayla çıplak fotoğraf çektirerek kutladı.

2 3
Fenerbahçeli İsimden Kupayla Çıplak Poz - Resim: 3

Masiulis, 26 yıl önce, oyunculuk döneminde Eurochallenge kupasını kazanma başarısı göstermiş ve kupayla çıplak poz çektirmişti. Masiulis bu fotoğrafı 26 yıl sonra bir kez daha tekrarladı.

3 3