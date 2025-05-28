Fenerbahçeli İsimden Kupayla Çıplak Poz
Fenerbahçe Beko'nun yardımcı antrenörlerinden Masiulis EuroLeague şampiyonluğunu en ilginç kutlayan isimlerden oldu. Masiulis, kupayla çıplak poz verip Instagram'dan paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de şampiyonluğu elde ederken, ikinci kez Avrupa basketbolunun zirvesine otururken, kutlamalar dün de devam etti.
Sarı-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Tomas Masiulis ise sevincinin en farklı yaşayan isimlerden biri oldu. Masiulis, Fenerbahçe Beko ile kazandığı EuroLeague şampiyonluğunu kupayla çıplak fotoğraf çektirerek kutladı.
Masiulis, 26 yıl önce, oyunculuk döneminde Eurochallenge kupasını kazanma başarısı göstermiş ve kupayla çıplak poz çektirmişti. Masiulis bu fotoğrafı 26 yıl sonra bir kez daha tekrarladı.