Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sabrı Taştı, O Kapıyı Son Kez Çalacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme daha yaparak son teklifini yapacağı bildirildi. Ali Koç’un son teklifinin ise 15 milyon euro olacağı kaydedildi. Trabzonspor’un ise Türk kulüplerinden 20 milyon euro talep ettiği belirtiliyordu.