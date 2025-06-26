Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sabrı Taştı, O Kapıyı Son Kez Çalacak
Fenerbahçe'de kaleci arayışları sürerken, listenin ilk sırasında Uğurcan Çakır yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Uğurcan için son teklifini yapacağı iddia edildi.
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, en kilit noktalardan biri de kaleci transferiydi.
Yerli bir kaleciyle anlaşmak isteyen Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için Trabzonspor’un kapısını çalmıştı.
Uğurcan Çakır ile geçen bir görüşme yapan Fenerbahçe, oyuncuyu ikna ederken, Trabzonspor’un bonservis beklentisini bir türlü karşılayamadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme daha yaparak son teklifini yapacağı bildirildi. Ali Koç’un son teklifinin ise 15 milyon euro olacağı kaydedildi. Trabzonspor’un ise Türk kulüplerinden 20 milyon euro talep ettiği belirtiliyordu.