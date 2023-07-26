Ali Koç'tan Zaha'nın Galatasaray'a transferine ilişkin çok konuşulacak açıklama: 'Rakamlar yüzde 100 yanlış'

Wilfried Zaha ile ilgili ellerinde evrak olduğunu belirten Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum” diye konuştu.