Ali Koç'tan Zaha'nın Galatasaray'a transferine ilişkin çok konuşulacak açıklama: 'Rakamlar yüzde 100 yanlış'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendilerinin de transfer etme girişimlerinden bulunduğu Zaha'nın Galatasaray'a katılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Galatasaray’ın Wilfried Zaha transferine ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı. Koç, "Rakam 9'a kadar gelince masadan kalktık. Rakip takımın açıkladığı rakamlar yüzde 100 yanlış" dedi.
Wilfried Zaha ile görüştüklerini söyleyen Ali Koç, "Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım Transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim” dedi.
Wilfried Zaha ile ilgili ellerinde evrak olduğunu belirten Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum” diye konuştu.
1959 öncesine de değinen Ali Koç, Galatasaray'a gönderme yaparak "Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı? İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor?" sözlerini sarf etti.