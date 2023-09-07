Fenerbahçe 6 numara için gözünü PSG'nin yıldızına dikti!
Fenerbahçe'nin çözülemeyen 6 numara transferi için rotayı PSG'nin yıldızına çevirdiği iddia edildi.
Yeni sezonda yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe’de 6 numara transferinde halen bir sonuç alınamadı.
Başkan Ali Koç’un PSG sahibi ElKhalifa’nın yakın ilişkilerinin bir avantaj yaratabileceği iddia edilirken, olumlu yanıt gelirse, yapılacak teklifin tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması yönünde olması bekleniyor.
Teknik direktör İsmail Kartal’ın ısrarlı isteğine rağmen Milan forması giyen Krunic’in transferinde başarılı olamayan Fenerbahçe, 15 Eylül’e kadar devam edecek olan transfer döneminde orta sahaya en iyi ismi almak için alternatif isim arayışına da girdi.
Bunlardan birinin PSG forması giyen Danilo Pereira olduğu iddia edilirken, Teknik direktör Luis Enrique, öğrencisini yedek başlatıp sonradan oyuna sokuyor.