Fenerbahçe 2-1 kazandı: Galatasaray'ın galibiyet serisine son verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir moral elde etti.
Fenerbahçe, Galatasaray’ın 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi’ni 2-1 mağlup etti.
MAÇIN HİKAYESİ
Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Arzu Karabulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası önündeki hava topu mücadelesi sonrası topu kapan Arzu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.
Maçın 9. dakikasında Yağmur Uraz pasını Ece Türkoğlu’na aktardı. Ceza yayı içinde rakibini geçen Ece, kale önünde yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Fenerbahçe, 70. dakikada 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Coleman’ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak filelerle buluştu ve maçın skoru tayin edildi.
GALATASARAY 5 MAÇ SONRA MAĞLUP
Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti ve puanını 57’ye yükseltip, ikinci sıraya yükseldi.
Galatasaray, ligde 5 maç sonra mağlup olarak 59 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, ligin 26. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.