Fenerbahçe 2-1 kazandı: Galatasaray'ın galibiyet serisine son verdi

GALATASARAY 5 MAÇ SONRA MAĞLUP

Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti ve puanını 57’ye yükseltip, ikinci sıraya yükseldi.

Galatasaray, ligde 5 maç sonra mağlup olarak 59 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, ligin 26. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.