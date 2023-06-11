'Fatih Terim'le imza an meselesi'
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim için ortaya yeni bir iddia atıldı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili olarak yeni bir iddia ileri sürüldü.
Terim, geçtiğimiz günlerde meslektaşları Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile bir araya gelmişti.
Milli Takımda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri sonrası teknik direktörlük değişimi yaşanabilir. Stefan Kuntz'un performansından memnun olmayan yetkililer Fatih Terim ile temasa geçti.
KULÜP ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR
Kendisine gelen diğer teklifleri tek tek reddeden Fatih Terim, kulüp çalıştırmak istemediğini yakın çevresine iletti.