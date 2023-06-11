'Fatih Terim'le imza an meselesi'

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim için ortaya yeni bir iddia atıldı.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili olarak yeni bir iddia ileri sürüldü. 

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'Fatih Terim'le imza an meselesi' - Resim: 2

Terim, geçtiğimiz günlerde meslektaşları Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile bir araya gelmişti.

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 Milli Takımda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri sonrası teknik direktörlük değişimi yaşanabilir. Stefan Kuntz'un performansından memnun olmayan yetkililer Fatih Terim ile temasa geçti.

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KULÜP ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Kendisine gelen diğer teklifleri tek tek reddeden Fatih Terim, kulüp çalıştırmak istemediğini yakın çevresine iletti.

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