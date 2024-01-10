Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini yaptırdı: Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaşma tamam
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı takımına katıyor.
Sarı lacivertliler Udinese forması giyen, İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ile anlaştığı, sözleşmenin yarım sezonluk olduğu bildirildi.
Bonucci’nin gelişi beklenirken Fenerbahçe’de bir yol ayrımının yaşanacağı kaydedildi.
Geçen sezonun ara transfer döneminde 3.7 milyon euroluk bonservis ile Fenerbahçe’ye transfer olan ve bir türlü istenilen performansı veremeyen Samet Akaydın, transfer oluyor.
Eski takımı Adana Demirspor dahil Süper Lig’den 5 kulübün istediği Akaydın, Panathinaikos’a gidiyor.
Yağız Sabuncuoğlu, Akaydın’ın, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığını iletti.
Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul’a geldi.
Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Panathinaikos'un başına geçmişti.