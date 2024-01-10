Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini yaptırdı: Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaşma tamam

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı takımına katıyor.

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Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini yaptırdı: Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaşma tamam - Resim: 1
Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Becao’nun sakatlık problemi sebebiyle stoper hattını güçlendirdi.
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Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini yaptırdı: Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaşma tamam - Resim: 2

Sarı lacivertliler Udinese forması giyen, İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ile anlaştığı, sözleşmenin yarım sezonluk olduğu bildirildi.

Bonucci’nin gelişi beklenirken Fenerbahçe’de bir yol ayrımının yaşanacağı kaydedildi.

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Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini yaptırdı: Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaşma tamam - Resim: 3

Geçen sezonun ara transfer döneminde 3.7 milyon euroluk bonservis ile Fenerbahçe’ye transfer olan ve bir türlü istenilen performansı veremeyen Samet Akaydın, transfer oluyor.

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Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini yaptırdı: Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaşma tamam - Resim: 4

Eski takımı Adana Demirspor dahil Süper Lig’den 5 kulübün istediği Akaydın, Panathinaikos’a gidiyor.

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Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini yaptırdı: Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaşma tamam - Resim: 5

Yağız Sabuncuoğlu, Akaydın’ın, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığını iletti.

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Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini yaptırdı: Fenerbahçe'nin yıldızıyla anlaşma tamam - Resim: 6

Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın eski çalıştırıcısı Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Panathinaikos'un başına geçmişti.

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