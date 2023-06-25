Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı?

Avukat Rezan Epözdemir, dolandırıcılık davasında futbol dünyasının ünlü isimlerinin ne kadar para kaybettiğini paylaştı.

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Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı? - Resim: 1

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin olduğu dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili avukat Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.

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Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı? - Resim: 2

343 isimli programa konuk olan Epözdemir, BDDK'dan rapor beklediklerini belirtti. Epözdemir'in paylaştığına göre dolandırılan isimler ve miktarlar şöyle:

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Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı? - Resim: 3

Tercüman Mert Çetin: 75 bin dolar

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Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı? - Resim: 4

Fernando Muslera: 500 bin dolar

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