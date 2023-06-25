Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı?
Avukat Rezan Epözdemir, dolandırıcılık davasında futbol dünyasının ünlü isimlerinin ne kadar para kaybettiğini paylaştı.
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin olduğu dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili avukat Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.
343 isimli programa konuk olan Epözdemir, BDDK'dan rapor beklediklerini belirtti. Epözdemir'in paylaştığına göre dolandırılan isimler ve miktarlar şöyle:
Tercüman Mert Çetin: 75 bin dolar
Fernando Muslera: 500 bin dolar