Fatih Altaylı: Galatasaraylı futbolcular bütün hafta partilemişler, Fenerbahçe maçında kanlarındaki alkol miktarı yasal sınırın üzerinde

Şimdi Ali Koç orada şey gibi yani tek ortak ve holding yöneticisi gibi.

Parayı ben veririm, düdüğü de ben çalarım, borozan da ben çalarım.

Şimdi abi orada bir senfoni orkestrası kuramıyorsan en azından bir oda orkestrası kurarsın.

Birisi davul çalar, birisi keman çalar, birisi viyolensel çalar falan.

Bir şey çalar yani.