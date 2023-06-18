Fatih Altaylı: Galatasaraylı futbolcular bütün hafta partilemişler, Fenerbahçe maçında kanlarındaki alkol miktarı yasal sınırın üzerinde
Gazeteci Fatih Altaylı, sarı kırmızılı takıma başarıyı getiren etkenlerden birinin pozitif hava olduğunu söyledi. Altaylı, Fenerbahçe'nin sözleşmesi biten teknik direktörü Jesus'u ve Ali Koç'u eleştirdi.
343 YouTube kanalında Serhat Ulueren'e konuk olan gazeteci Fatih Altaylı, Ali Koç için 'Fenerbahçe'yi tek ortaklı holding patronu gibi yönetiyor' derken eski teknik direktör Jorge Jesus'u da eleştirdi: "Sen futbolcusun, sahaya çıkıyorsun. Abi yanda bir herif, suratı limon satıyor. Ya bir tebessümün yok mu?"
Altaylı'nın röportajından satırbaşları şöyle:
"Ali Koç'un yerinde olsam hemen seçim yaparım.
O yönetimi dağıtırım.
Fenerbahçe yönetiminde kim var abi?
Sağdan sayıyorsun Ali Koç, soldan sayıyorsun Ali Koç.
Şimdi Ali Koç orada şey gibi yani tek ortak ve holding yöneticisi gibi.
Parayı ben veririm, düdüğü de ben çalarım, borozan da ben çalarım.
Şimdi abi orada bir senfoni orkestrası kuramıyorsan en azından bir oda orkestrası kurarsın.
Birisi davul çalar, birisi keman çalar, birisi viyolensel çalar falan.
Bir şey çalar yani.
Şimdi diyorsun ki ben senfon orkestrası kurdum ama bütün aletleri ben çalacağım.
Abi yetişemezsin.
Koş davula, gel oraya, git üçgeni çal, bir andan da yönet.
Olmaz böyle bir şey.