Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Fred' çalımı
Galasaray'ın da transfer listesinin üst sıralarında yer alan Manchester United'li Fred için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı iddia edildi.
Süper Lig’de olduğu kadar her transfer döneminde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Premier Lig devinin yıldızı için kozlarını paylaşıyor.
Transfer dönemlerinde yaptığı isabetli haberlerle bilinen İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Fred için Manchester United'a resmi bir teklif sunduğunu yazdı.
Romano, sarı lacivertli kulübün teklinin, kulüp kaynaklarınca da doğrulandığını öne sürdü.
Galatasaray'ın da uzun süredir transfer gündeminde olan Fred için Fenerbahçe'nin 15 milyon euro'luk bir transfer paketi sunduğu iddia edildi.