Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Fred' çalımı

Galasaray'ın da transfer listesinin üst sıralarında yer alan Manchester United'li Fred için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı iddia edildi.

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Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Fred' çalımı - Resim: 1

Süper Lig’de olduğu kadar her transfer döneminde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Premier Lig devinin yıldızı için kozlarını paylaşıyor.

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Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Fred' çalımı - Resim: 2

Transfer dönemlerinde yaptığı isabetli haberlerle bilinen İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Fred için Manchester United'a resmi bir teklif sunduğunu yazdı.

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Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Fred' çalımı - Resim: 3

Romano, sarı lacivertli kulübün teklinin, kulüp kaynaklarınca da doğrulandığını öne sürdü.

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Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Fred' çalımı - Resim: 4

Galatasaray'ın da uzun süredir transfer gündeminde olan Fred için Fenerbahçe'nin 15 milyon euro'luk bir transfer paketi sunduğu iddia edildi.

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