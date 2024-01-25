Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim?

"Tottenham'da birlikte oynarken Gareth'ın maç öncesi yediği yemeklere çok şaşırmıştım. Neden diye düşünmüştüm. Çünkü her maçtan önce 5 dilim kızarmış ekmek ve tepelemesine doldurulmuş koca bir tabak kuru fasulye yiyordu. Merak ettim ve ben de bir kere denedim ana sonuç pek iyi olmadı.