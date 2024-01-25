Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim?
Sahadaki hızıyla sık sık kendinden söz ettiren dünyaca ünlü futbolcunun maçlardan önce kuru fasulye yediği ortaya çıktı.
Geçmişte Premier Lig ekiplerinden Tottenham Spurs’de forma giyen Jermain Jenas, yıldız bir oyuncunun maçların öncesinde kuru fasülye yediğini ifşa etti.
TNT’de katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Jenas, anlattığı anılarla kırdı geçirdi.
Maç öncesi alışkanlıklarla ilgili yapılan sohbette, Jenas dünyaca ünlü Galli yıldız Gareth Bale’in maç öncesi rutinini anlatınca, duyanlar şoke oldu.
Jenas, çok şaşırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Tottenham'da birlikte oynarken Gareth'ın maç öncesi yediği yemeklere çok şaşırmıştım. Neden diye düşünmüştüm. Çünkü her maçtan önce 5 dilim kızarmış ekmek ve tepelemesine doldurulmuş koca bir tabak kuru fasulye yiyordu. Merak ettim ve ben de bir kere denedim ana sonuç pek iyi olmadı.