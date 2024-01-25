Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim?

Sahadaki hızıyla sık sık kendinden söz ettiren dünyaca ünlü futbolcunun maçlardan önce kuru fasulye yediği ortaya çıktı.

Tottenham Premier Lig
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Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim? - Resim: 1

Geçmişte Premier Lig ekiplerinden Tottenham Spurs’de forma giyen Jermain Jenas, yıldız bir oyuncunun maçların öncesinde kuru fasülye yediğini ifşa etti.

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Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim? - Resim: 2

TNT’de katıldığı bir yayında açıklamalarda bulunan Jenas, anlattığı anılarla kırdı geçirdi.

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Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim? - Resim: 3

Maç öncesi alışkanlıklarla ilgili yapılan sohbette, Jenas dünyaca ünlü Galli yıldız Gareth Bale’in maç öncesi rutinini anlatınca, duyanlar şoke oldu.

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Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim? - Resim: 4

Jenas, çok şaşırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Eski takım arkadaşı açıkladı: Maçlardan önce kuru fasulye yiyen yıldız futbolcu kim? - Resim: 5

"Tottenham'da birlikte oynarken Gareth'ın maç öncesi yediği yemeklere çok şaşırmıştım. Neden diye düşünmüştüm. Çünkü her maçtan önce 5 dilim kızarmış ekmek ve tepelemesine doldurulmuş koca bir tabak kuru fasulye yiyordu. Merak ettim ve ben de bir kere denedim ana sonuç pek iyi olmadı.

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