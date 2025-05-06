Eski Kulübünden Resmen Koptu, Fenerbahçe'ye Geliyor

Fenerbahçe Medicana'ya transfer olacağı bilinen Alessia Orro'nun eski takımı Vero Volley Milano'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milano ekibi, yıldız oyuncu için bir mesaj yayınladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Voleybol
Eski Kulübünden Resmen Koptu, Fenerbahçe'ye Geliyor - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi’nde ikinci olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol takımında gelecek kadronun yapısı şekilleniyor.

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Eski Kulübünden Resmen Koptu, Fenerbahçe'ye Geliyor - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekinin Vero Volley Milano’da forma giyen pasör Alessia Orro ile anlaşma sağladığı açıklanmıştı. İtalyan pasörle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Eski Kulübünden Resmen Koptu, Fenerbahçe'ye Geliyor - Resim: 3

CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank’a karşı oynadıkları üçüncülük maçın ardından basının sorularını yanıtlayan Orro, Fenerbahçe’ye transferini doğrulamış ve sarı-lacivertli ekipte forma giyen oyuncularla tanışmak için sabırsızlandığını söylemişti.

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Eski Kulübünden Resmen Koptu, Fenerbahçe'ye Geliyor - Resim: 4

Orro, Fenerbahçe için oynayacak olmanın kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çekmişti.

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Eski Kulübünden Resmen Koptu, Fenerbahçe'ye Geliyor - Resim: 5

Milano ekibi, bir video yayımlayarak Orro’nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

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