Eski Kulübünden Resmen Koptu, Fenerbahçe'ye Geliyor
Fenerbahçe Medicana'ya transfer olacağı bilinen Alessia Orro'nun eski takımı Vero Volley Milano'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milano ekibi, yıldız oyuncu için bir mesaj yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi’nde ikinci olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol takımında gelecek kadronun yapısı şekilleniyor.
Sarı-lacivertli ekinin Vero Volley Milano’da forma giyen pasör Alessia Orro ile anlaşma sağladığı açıklanmıştı. İtalyan pasörle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank’a karşı oynadıkları üçüncülük maçın ardından basının sorularını yanıtlayan Orro, Fenerbahçe’ye transferini doğrulamış ve sarı-lacivertli ekipte forma giyen oyuncularla tanışmak için sabırsızlandığını söylemişti.
Orro, Fenerbahçe için oynayacak olmanın kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çekmişti.
Milano ekibi, bir video yayımlayarak Orro’nun takımdan ayrıldığını açıkladı.