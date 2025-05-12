Ergin Ataman'ın Siniri Bozuldu

Ancak Larkin, nasıl bir oyuncu olduğunu Playoff’ta gösterdi. Çok değerli bir oyuncu ve milli takımımızın önemli bir parçası. Bu yıl Avrupa Şampiyonası’nda oynamayı çok istiyor ve Playoff’taki gibi konsantre olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.