Ergin Ataman'ın Siniri Bozuldu
Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor’a yaptığı özel açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmada yaşananlara değinen Ergin Ataman, maç sonunda tribünlerden yükselen tezahüratların kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Ergin Ataman, "İstanbul’daki maçın bitiminde, yıllardır Fenerbahçe ile özdeşleşen bir sloganın atılması sinirlerimi bozdu. Uzun yıllar beraber olduğum bir taraftar grubundan böyle bir tezahürat duymak, sahayı terk etmeme neden oldu" ifadelerini kullandı.
ADEM BONA, MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIRLANIYOR
Ergin Ataman, açıklamalarında genç oyuncu Adem Bona hakkında da bilgi verdi. Adem Bona’nın EuroBasket 2025’te Türkiye A Milli Basketbol Takımı forması giyeceğini belirten Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz’ın Adem Bona’yı ziyaret ettiğini ve oyuncunun milli takımda mücadele etmeye istekli olduğunu vurguladı. Ergin Ataman, "Adem, Avrupa Şampiyonası’nda bizimle olacak" dedi.
LARKIN'İN MİLLİ TAKIMA KATKISINA VURGU
Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarının devamında Shane Larkin’e de değindi. Shane Larkin’in performansına güvendiğini belirten Ergin Ataman, "Bazen insanlar Larkin’in performansı dalgalandığında 'Artık bitti' yorumları yapıyorlar.
Ancak Larkin, nasıl bir oyuncu olduğunu Playoff’ta gösterdi. Çok değerli bir oyuncu ve milli takımımızın önemli bir parçası. Bu yıl Avrupa Şampiyonası’nda oynamayı çok istiyor ve Playoff’taki gibi konsantre olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.