Erden Timur'dan Galatasaraylıları endişelendirecek Icardi açıklaması: Çok yüksek bir ihtimal değil...

Galatasaray Asbaşkanı Erden Timur, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Erden Timur'dan Galatasaraylıları endişelendirecek Icardi açıklaması: Çok yüksek bir ihtimal değil... - Resim: 1

Galatasaray Asbaşkanı Erden Timur, Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

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Erden Timur'dan Galatasaraylıları endişelendirecek Icardi açıklaması: Çok yüksek bir ihtimal değil... - Resim: 2

Mauro Icardi’nin transferine ilişkin de konuşan Timur, Galatasaraylıları üzecek ifadeler kullandı.

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Erden Timur'dan Galatasaraylıları endişelendirecek Icardi açıklaması: Çok yüksek bir ihtimal değil... - Resim: 3

Timur, Galatasaray adına çok büyük bir değer. Her yolu deniyoruz. Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi.

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Erden Timur'dan Galatasaraylıları endişelendirecek Icardi açıklaması: Çok yüksek bir ihtimal değil... - Resim: 4

Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performans ile adeta taraftarları mest eden Icardi'nin transfer durumu merak edilirken, Timur oyuncunun transferi konusunda detaylar verdi.

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