Erden Timur'dan Galatasaraylıları endişelendirecek Icardi açıklaması: Çok yüksek bir ihtimal değil...
Galatasaray Asbaşkanı Erden Timur, Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Asbaşkanı Erden Timur, Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi’nin transferine ilişkin de konuşan Timur, Galatasaraylıları üzecek ifadeler kullandı.
Timur, Galatasaray adına çok büyük bir değer. Her yolu deniyoruz. Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi.
Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performans ile adeta taraftarları mest eden Icardi'nin transfer durumu merak edilirken, Timur oyuncunun transferi konusunda detaylar verdi.