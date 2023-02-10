Enkazdan çıkarılan Kadir, Icardi'ye mesaj yolladı; cevap gecikmedi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, mucizevi haberler de gelmeye devam ediyor. Enkaz altından 87 saat sonra sağ olarak çıkarılan çocuklardan biri olan Kadir, muayenesini gerçekleştiren doktora Mauro Icardi hayranlığını anlattı.

Deprem
Enkazdan çıkarılan Kadir, Icardi'ye mesaj yolladı; cevap gecikmedi - Resim: 1

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yaşanan yıkımın ardından tek yürek olmuş ve yardım çalışmaları için harekete geçmişti. Binlerce gönüllünün akın ettiği deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mucizevi kurtuluşlar da sürüyor.

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Enkazdan çıkarılan Kadir, Icardi'ye mesaj yolladı; cevap gecikmedi - Resim: 2

Afet bölgesinde enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan genç Kadir, muayene olduğu hastanede bulunan doktora Mauro Icardi hayranlığını anlattı.

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Enkazdan çıkarılan Kadir, Icardi'ye mesaj yolladı; cevap gecikmedi - Resim: 3

KADİR'E MÜJDELİ HABER GELDİ

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusunun imzalı bir formasını istediğini söyleyen Kadir'e müjdeli haber geldi. Sarı - kırmızılı kulüp, kendilerine gelen bu bilgiyi değerlendireceğini ve Mauro Icardi'nin imzalı formasını genç Kadir'e göndereceğini iletti.

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Enkazdan çıkarılan Kadir, Icardi'ye mesaj yolladı; cevap gecikmedi - Resim: 4

ICARDI'DEN MESAJ VAR

Mauro Icardi de genç Kadir'e sessiz kalmadı. Yıldız futbolcu, Instagram'dan "Kadir, umarım yakında görüşürüz. Böylece formamı sana verebilir ve sana kocaman sarılabilirim." yazılı bir paylaşım yaptı.

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