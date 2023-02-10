Enkazdan çıkarılan Kadir, Icardi'ye mesaj yolladı; cevap gecikmedi

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yaşanan yıkımın ardından tek yürek olmuş ve yardım çalışmaları için harekete geçmişti. Binlerce gönüllünün akın ettiği deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mucizevi kurtuluşlar da sürüyor.