Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler röportajı ortaya çıktı: 'Onu asla unutmayacağım'

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

Deplasmandaki Galatasaray maçında çok iyi oynamadık takım halinde. Belki hayatımda ilk defa bu cümleleri kuracağım. Burada Halil Umut Meler gerçeğini de söylemem gerekiyor. Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Bunları da söylememiz gerekiyor.