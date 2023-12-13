Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler röportajı ortaya çıktı: 'Onu asla unutmayacağım'
Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun, futbolculuk döneminde Halil Umut Meler ile ilgili söyledikleri gündem oldu. Belözoğlu, "Biz tekme yerken" gülüyordu diyerek Halil Umut Meler'i hayatı boyunca unutmayacağını söylemiş.
Türk futbolu büyük bir utanç gecesi yaşadı. FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı bitiminde ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişiler tarafından saha ortasında darp edildi. Önce başkan tarafından yumruklanan Halil Umut Meler, ardından yere düştükten sonra da tekme yedi.
LİGLER ERTELENDİ
Bu olay sonrası Türk futbolu ve ülke ayağa kalkarken, Cumhurbaşkanı'ndan Spor Bakanına, İç İçleri Bakanı'ndan TFF Başkanına herkes çok sert açıklamalar yaptı. Kulüplerin ve futbolcuların da kınadığı olay sonrası ligler süresiz olarak ertelendi.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMASI
Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun, 2018 yılında yaptığı bir açıklama olay sonrasında gündem oldu. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran açıklamada, Emre Belözoğlu, Başakşehir'de oynadığı dönemde Galatasaray deplasmanında maçı yöneten Halil Umut Meler'in yönetimini sert sözlerle eleştirdi ve ağır cümleler sarf etti.
İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:
Deplasmandaki Galatasaray maçında çok iyi oynamadık takım halinde. Belki hayatımda ilk defa bu cümleleri kuracağım. Burada Halil Umut Meler gerçeğini de söylemem gerekiyor. Hayatımda hiçbir hakemin, ben tekme yerken güldüğünü görmedim. Bunları da söylememiz gerekiyor.
Birçok hakemle dostluğum arkadaşlığım vardır ama o günkü Halil Umut Meler'i hayatımda boyunca unutmayacağım. O da bunu iyi bilsin. Bizi orada çok ezdirdi. Biz tekme yerken güldüğünü de gördük.