Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Transfer Kıyağı

Süper Lig’in sona ermesinin ardından kulüplerde transfer telaşı başlarken, Fenerbahçe’nin efsane ismi ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız isim için dikkat çeken bir açıklama yaptı.