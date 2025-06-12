Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Transfer Kıyağı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Emre Belözoğlu, eski kulübüne yaptığı transfer kıyağını açıkladı.
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Süper Lig’in sona ermesinin ardından kulüplerde transfer telaşı başlarken, Fenerbahçe’nin efsane ismi ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız isim için dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İki hafta önce Granit Xhaka ile beraber olduğunu belirten Belözoğlu, kendisine Galatasaray’ı soran oyuncuya, verdiği cevabı anlattı.
Sansürsüz Futbol isimli Youtube kanalına konuşan deneyimli spor insanı, "İki hafta önce Granit Xhaka ile beraberdim. Bana Galatasaray'ı sordu ama ben 'Fenerbahçe'ye git' dedim. Aklını da çeldiğimi düşünüyorum” dedi.
Yıldız oyuncu Bayer Leverkusen’den ayrılma kararı almıştı.