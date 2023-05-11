'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Bu sonuç sonrası bitime az bir süre kala Sarı-Kırmızılılar puan farkını 5'e yükseltirken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler Başakşehir maçının ardından çok konuşulacak bir iddiada bulundu. VOLE'de yayınlanan programda karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Çelikler Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.