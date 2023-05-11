'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Galatasaray Başakşehir mücadelesi Sarı-Kırmızılılar'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın yankıları sürüyor. Galatasaray sezonun ilk yarısındaki mücadelede de rakibini 7-0 mağlup ederken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler maç sonu çok konuşulacak bir iddiada bulundu.
Süper Lig'in 33. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken lider Galatasaray en yakın takipçisinin puan kaybettiği mücadelede hata yapmadı ve zorlu Başakşehir mücadelesinden Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuç sonrası bitime az bir süre kala Sarı-Kırmızılılar puan farkını 5'e yükseltirken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler Başakşehir maçının ardından çok konuşulacak bir iddiada bulundu. VOLE'de yayınlanan programda karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Çelikler Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.
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Çelikler, yaptığı açıklamada, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." ifadelerini kullandı.
Çelikler'in bu sözleri sonrası araya giren bir başka yorumcu Ali Ece, "Vurdu mu bir dakika ben onu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine Serdar Ali Çelikler, "Vurdu. Gerçekleri hepimiz biliyoruz." cevabını verdi.