Eda Erdem Bavullarını Topladı, Güney Kore'nin Yolunu Tuttu: Yanında Meliha da Var!
Fenerbahçe'nin ve Filenin Sultanları'nın efsane kaptanı Eda Erdem, Meliha Diken ile birlikte Güney Kore'nin yolunu tuttu.
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, Meliha Diken ile birlikte Güney Kore’nin yolunu tuttu.
Daha önce Türkiye’de Fenerbahçe ve Eczacıbaşı formalarını giyen dünyaca ünlü voleybolcu Kim Yeon Koung, Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem ve Meliha Diken’i unutmadı.
Yıldız oyuncu düzenlediği All Star karşılaşmasına Eda ve Meliha’yı da davet etti. Bu davet üzerine Güney Kore’ye giden Eda Erdem ve Meliha Diken havalimanında kameralara yakalandı.
Kaptan Eda Erdem, Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosunda yer almamıştı.