Eda Erdem Bavullarını Topladı, Güney Kore'nin Yolunu Tuttu: Yanında Meliha da Var!

Fenerbahçe'nin ve Filenin Sultanları'nın efsane kaptanı Eda Erdem, Meliha Diken ile birlikte Güney Kore'nin yolunu tuttu.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Filenin Sultanları Eda Erdem Güney Kore
Eda Erdem Bavullarını Topladı, Güney Kore'nin Yolunu Tuttu: Yanında Meliha da Var! - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, Meliha Diken ile birlikte Güney Kore’nin yolunu tuttu.

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Eda Erdem Bavullarını Topladı, Güney Kore'nin Yolunu Tuttu: Yanında Meliha da Var! - Resim: 2

Daha önce Türkiye’de Fenerbahçe ve Eczacıbaşı formalarını giyen dünyaca ünlü voleybolcu Kim Yeon Koung, Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem ve Meliha Diken’i unutmadı.

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Eda Erdem Bavullarını Topladı, Güney Kore'nin Yolunu Tuttu: Yanında Meliha da Var! - Resim: 3

Yıldız oyuncu düzenlediği All Star karşılaşmasına Eda ve Meliha’yı da davet etti. Bu davet üzerine Güney Kore’ye giden Eda Erdem ve Meliha Diken havalimanında kameralara yakalandı.

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Eda Erdem Bavullarını Topladı, Güney Kore'nin Yolunu Tuttu: Yanında Meliha da Var! - Resim: 4

Kaptan Eda Erdem, Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosunda yer almamıştı.

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