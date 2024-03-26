Eda Erdem, ABD'de uluslararası bir ödüle layık görüldü

Türkiye'de birçok spor müsabakasını takip ettiklerini dile getiren Flake şunları söyledi:

"Futbol maçlarına gittik, voleybol maçlarına gittik. Hatta geçen yıl Antalya'da bir voleybol maçına gittik, salon hınca hınç doluydu. Sanırım son zamanlarda izlediğimiz en heyecanlı mücadeleydi. Türkiye gibi sporu ciddiye alan, içtenlikle seven bir ülkede olmak benim için büyük bir zevk. Benim de gençliğim sporla geçti. Amerikan futbolu oynadım, koşu takımlarında yer aldım. Eşim okul takımında basketbol oynamıştı. Bu yüzden Türkiye'de olmak bizim için büyük bir mutluluk."

Resepsiyona ev sahipliği yapan ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh ise seçkin konukları ağırladığını vurgulayarak, "Başkonsolosluk konutunda bu güzel misafirleri ağırlamak benim için bir zevk. ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl 'Uluslararası Cesur Kadınlar' adında bir ödül veriyor. Bu ödüle kadınların güçlendirilmesi, insan hakları ve farklı disiplinlerde başarı elde etmiş kadınlar aday gösteriliyor. Bu nedenle de kaptan Eda Erdem'i bu ödüle aday gösterdik" açıklamasını yaptı.

Kendisinin de bir taraftar olduğunun altını çizen Eadeh, "Spor özellikle gençlere disiplini, kararlılığı ve ekip çalışmasını öğreten önemli bir uğraş. İstanbul'da sporun ne kadar önemli olduğunu zevkle gözlemliyorum ve spor müsabakalarına gitmekten keyif duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.