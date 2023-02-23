Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu

Ebrar'ın son dönemde düşüş yaşadığını belirten Saporiti, "Bir takımın sorunları için tek bir oyuncuyu suçlamak asla hoş değil, ancak son dönemde çok düştüğünü herkes görüyor. Dezavantajı ise kendimizi bundan mahrum edemeyiz, Ebrar hala ligin en skorer oyuncusu ve maç başına neredeyse 20 sayı üretiyor. Sadece iyi yönetilmesi ve idare edilmesi gerekiyor diyelim" dedi.