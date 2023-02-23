Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu
Igor Gorgonzola Novara formasıyla ligin bu sezonki en skorer ismi olan Ebrar, 'disiplin' sorunları gerekçe gösterilerek Bergamo maçında ilk 6 dışında kalırken, Novara'nın kulüp başkanı, yıldız voleybolcunun yeni takımını açıkladı.
Milli Takım'ın yıldız ismi Ebrar Karakurt'un İtalya macerası kısa sürebilir... Igor Gorgonzola forması giyen Ebrar, takımının Bergamo ile oynadığı maça 'disiplin sorunu' gerekçe göserilerek ilk 6'da başlamadı. Mücadelenin ardından Novara'nın kulüp başkanı Giovanna Saporiti, Ebrar'ın durumu hakkında açıklamada bulundu.
Ebrar'ın son dönemde düşüş yaşadığını belirten Saporiti, "Bir takımın sorunları için tek bir oyuncuyu suçlamak asla hoş değil, ancak son dönemde çok düştüğünü herkes görüyor. Dezavantajı ise kendimizi bundan mahrum edemeyiz, Ebrar hala ligin en skorer oyuncusu ve maç başına neredeyse 20 sayı üretiyor. Sadece iyi yönetilmesi ve idare edilmesi gerekiyor diyelim" dedi.
RUSYA İDDİALARINI DOĞRULADI
Novara'nın başkanı ayrıca Ebrar'ın yeni sezondaki adresini de resmen doğruladı. Milli yıldızın Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'a gideceği yönündeki iddialarla ilgili Saporiti, "Haber doğru, neden inkar edeyim? Ama onun dikkatini dağıtan şeyin bu olup olmadığını bana sormayın" ifadelerini kullandı.
800 BİN DOLARLIK TEKLİF
Ebrar Karakurt için Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ın teklifi de ortaya çıktı. 800 bin dolar civarında olduğu belirtilen teklifi milli voleybolcu kabul etti. Transferdeki en büyük engel olarak Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması olarak gösteriliyordu.