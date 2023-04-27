Ebrar Karakurt, kulüp başkanıyla kavga etti
Igor Gorgonzola Novara forması giyen Ebrar Karakurt, kulüp başkanı Gianvittorio Leonardi ile maç sonrası tartışma yaşadı. İşte detaylar.
İtalya Kadınlar Voleybol Ligi play yarı final serisinde Igor Gorgonzola Novara, Imoco Conegliano'ya konuk oldu. Novara'nın gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer alması için kazanması gereken mücadeleyi Imoco 3-0 kazandı.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, karşılaşmanın ardından Ebrar Karakurt ile takım patronu Leonardi arasında tartışma çıktı.
Habere göre, Ebrar Karakurt ile patron Leonardi arasında soyunma odası ve basın odasına bitişik koridorlarda sözlü olarak tartıştı.
Leonardi Karakurt'u profesyonel olmamakla itham etti. Ebrar da bu sözler üzerine Leonardi'ye benzer şekilde cevap verdi.