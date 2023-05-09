Ebrar Karakurt, Arda Turan'ı taklit etti: Turan'dan yanıt geldi
Türk milli takımında forma giyen ve şimdilerde İtalya'nın takımlarından Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, Barcelona'ya tatile gitti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Arda Turan'ın pozunu taklit etti. Gönderiye, Arda Turan'dan da yanıt geldi.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Arda Turan'ın Barcelona'da çektirdiği fotoğrafı taklit edince sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Bir dönemin efsane futbolcularından biri olan Arda Turan'dan ise bu fotoğrafa yanıt gecikmedi.
Ünlü voleybolcu Karakurt, Arda Turan'ın Barcelona'da bankta dizini tuttuğu pozunu taklit ederek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Twitter'dan pozunu yayınlayan Karakurt, altına: "Olmuş mu hocam! Arda Turan" notunu düştü.
Ebrar Karakurt'un ilk olarak Instagram'da sonrasında Twitter'da futbolcuyu etiketleyerek yayınladığı gönderisinin altına Arda Turan'dan yanıt gecikmedi.