Dursun Özbek’ten ‘sürpriz bir proje’ açıklaması: İmzalar atıldı, ‘bu nasıl oldu' diyeceksiniz
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı açıklamada sürpriz bir projenin imzalarının atıldığını söyledi.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu, Özhan Canaydın Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurula Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.
Olağan Genel Kurul’da konuşan 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, “Bugün derneğimiz için tarihi bir genel kurul yaşanıyor. Oldukça yüksek bir katılımla bugün genel kurulu gerçekleştiriyoruz. Bu katılım için siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.
Oldukça zor süreçlerden sonra çok başarılı bir yıl yaşıyoruz. Huzurlarınızda bize bu güzel takımı hazırlayan, Galatasaraylıların gururla Galatasaraylıyım diyerek statları doldurduğu bir sezonu yaşattığı için başkanımız Dursun Aydın Özbek’e ve yönetime hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.
Burada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda bizim gururla izlediğimiz bir takım oluşturuldu. Bunun ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Takımımız ilk yarıyı 4 puan farkla önde kapattı. Ama dikkat ederseniz spor kamuoyunda sanki ligin ilk yarısı bitmemiş gibi bir algı oluşturuluyor.