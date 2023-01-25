Dursun Özbek’ten ‘sürpriz bir proje’ açıklaması: İmzalar atıldı, ‘bu nasıl oldu' diyeceksiniz

Burada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda bizim gururla izlediğimiz bir takım oluşturuldu. Bunun ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Takımımız ilk yarıyı 4 puan farkla önde kapattı. Ama dikkat ederseniz spor kamuoyunda sanki ligin ilk yarısı bitmemiş gibi bir algı oluşturuluyor.