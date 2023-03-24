Dur durak bilmiyor: Cristiano Ronaldo'dan yeni dünya rekoru!

197. kez milli takım formasını giyen Portekiz'in 38 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı.

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Dur durak bilmiyor: Cristiano Ronaldo'dan yeni dünya rekoru! - Resim: 1

Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu ilk maçında Estadio Jose Alvalade Stadyumu’nda Lihtenştayn’ı konuk etti.

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Dur durak bilmiyor: Cristiano Ronaldo'dan yeni dünya rekoru! - Resim: 2

Mücadeleye 11'de başlayan ve 197. kez milli takım formasını giyen Cristiano Ronaldo, 'milli takım formasıyla en çok maça çıkan futbolcu' oldu.

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Dur durak bilmiyor: Cristiano Ronaldo'dan yeni dünya rekoru! - Resim: 3

PORTEKİZ GALİP

Portekiz, sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılırken Avrupa Şampiyonası grup elemelerine de 3 puanla başladı.

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Dur durak bilmiyor: Cristiano Ronaldo'dan yeni dünya rekoru! - Resim: 4

RONALDO İKİ GOL ATTI

Ev sahibi ekip Cancelo ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 öne geçerken, Ronaldo 51 ve 63. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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