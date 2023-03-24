Dur durak bilmiyor: Cristiano Ronaldo'dan yeni dünya rekoru!
197. kez milli takım formasını giyen Portekiz'in 38 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı.
Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu ilk maçında Estadio Jose Alvalade Stadyumu’nda Lihtenştayn’ı konuk etti.
Mücadeleye 11'de başlayan ve 197. kez milli takım formasını giyen Cristiano Ronaldo, 'milli takım formasıyla en çok maça çıkan futbolcu' oldu.
PORTEKİZ GALİP
Portekiz, sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılırken Avrupa Şampiyonası grup elemelerine de 3 puanla başladı.
RONALDO İKİ GOL ATTI
Ev sahibi ekip Cancelo ve Bernardo Silva'nın golleriyle 2-0 öne geçerken, Ronaldo 51 ve 63. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.