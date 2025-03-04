Dünyanın En Yakışıklı Futbolcuları Belli Oldu: Listenin İlk Sırasındaki İsim Şaşırttı

Futbol dünyasının yıldızları, yalnızca yetenekleriyle değil, karizmalarıyla da dikkat çekiyor. İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından düzenlenen ankette, dünyanın en yakışıklı futbolcuları belli oldu. 2 bin 500 kişinin katıldığı oylamanın sonucunda zirveye yerleşen isim büyük sürpriz yarattı.

Yapılan oylamada en yakışıklı futbolcu seçilen isim, oyların yüzde 19’unu alarak rakiplerini geride bıraktı. Karizmatik tarzı, etkileyici duruşu ve saha içindeki liderliğiyle hem futbol camiasında hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan bu isim, büyük beğeni topladı. Ankete sporseverler yoğun ilgi gösterirken, ilk 10’a giren futbolcuların tamamı dünya çapında milyonlarca takipçiye sahip isimlerden oluştu. İşte futbol dünyasının en yakışıklı oyuncularının yer aldığı liste ve aldıkları oy oranları…