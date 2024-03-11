Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, futbol kulüplerinin dünya sıralamasını güncelledi. Fenerbahçe, listede Galatasaray'ı solladı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) futbol kulüplerinin dünya sıralamasını güncelledi.
Sıralama 1 yıllık verilerden yola çıkılarak hazırlanırken, Süper Lig’den Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı.
İşte dünyada kulüplerin sıralaması:
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Inter
4- Bayer Leverkusen
5- PSV
6- Al Ahly
7- Union SG
8- Fluminense
9- Palmeiras
10- Roma
18- FENERBAHÇE
26- GALATASARAY