Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, futbol kulüplerinin dünya sıralamasını güncelledi. Fenerbahçe, listede Galatasaray'ı solladı.

Fenerbahçe Galatasaray Roma Real Madrid Manchester City
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Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı - Resim: 1

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) futbol kulüplerinin dünya sıralamasını güncelledi.

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Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı - Resim: 2

Sıralama 1 yıllık verilerden yola çıkılarak hazırlanırken, Süper Lig’den Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı.

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Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı - Resim: 3

İşte dünyada kulüplerin sıralaması:

1- Manchester City

2- Real Madrid

3- Inter

4- Bayer Leverkusen

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Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı - Resim: 4

5- PSV

6- Al Ahly

7- Union SG

8- Fluminense

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Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı - Resim: 5

9- Palmeiras

10- Roma

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Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı - Resim: 6

18- FENERBAHÇE

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Dünya kulüplerinin sıralaması açıklandı: Fenerbahçe, Galatasaray'ı solladı - Resim: 7

26- GALATASARAY

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