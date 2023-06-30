Dünya devleri onun için sıraya girdi: İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için dünya devleri sıraya girerken, Barcelona'nın Arda için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

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Dünya devleri onun için sıraya girdi: İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları! - Resim: 1

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’i transfer etmek için dünya devleri sıraya girerken, İstanbul'a gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

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Dünya devleri onun için sıraya girdi: İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları! - Resim: 2

Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nni genç yıldızı Arda Güler için ilk resmi adım İspanyol ekibi Barcelona'dan geldi. 

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Dünya devleri onun için sıraya girdi: İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları! - Resim: 3

Barcelona’nın sportif direktörü Deco, 18 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek için İstanbul'a gelirken, Portekizli futbol adamının Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı.

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Dünya devleri onun için sıraya girdi: İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları! - Resim: 4

BarçaTimes'ın haberine göre; finansal açıdan zorlu günler geçiren Barcelona, Arda Güler'in bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yazında ödeme teklifinde bulundu.

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