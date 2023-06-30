Dünya devleri onun için sıraya girdi: İşte Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklifin detayları!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için dünya devleri sıraya girerken, Barcelona'nın Arda için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’i transfer etmek için dünya devleri sıraya girerken, İstanbul'a gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.
Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nni genç yıldızı Arda Güler için ilk resmi adım İspanyol ekibi Barcelona'dan geldi.
Barcelona’nın sportif direktörü Deco, 18 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek için İstanbul'a gelirken, Portekizli futbol adamının Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı.
BarçaTimes'ın haberine göre; finansal açıdan zorlu günler geçiren Barcelona, Arda Güler'in bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yazında ödeme teklifinde bulundu.