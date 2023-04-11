Dört büyüklerin toplam borcu belli oldu

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6.65 milyar lira.