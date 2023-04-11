Dört büyüklerin toplam borcu belli oldu

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor.

Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Beşiktaş
Dört büyüklerin toplam borcu belli oldu - Resim: 1

Dört kulübün, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22.02 milyar liraya (1.1 milyar euro) ulaştı.

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Dört büyüklerin toplam borcu belli oldu - Resim: 2

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6.65 milyar lira.

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Dört büyüklerin toplam borcu belli oldu - Resim: 3

Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var. Geçen sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve sezona 18 yeni transferle başlayan siyah-beyazlı kulübün 6.18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor.

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Dört büyüklerin toplam borcu belli oldu - Resim: 4

Süper Lig’de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon 18 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5.99 milyar lira.

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