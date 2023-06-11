Dikkat çeken isimler: Erdoğan Manchester City - Inter finalini kimlerle izledi?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçı birlikte izlediği isimler dikkat çekti.
İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geldi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ni namağlup olarak tamamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.
Erdoğan, burada, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi arasında oynanan final maçını izlemek üzere yerini aldı.