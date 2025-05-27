Dedikodular Doğru Çıktı, Yılın Transferi Açıklandı

2017, 2018 ve 2019’da CEV’de yılın kadın voleybolcusu seçilen başarılı oyuncu, bunun yanı sıra 2017 FIVB Dünya Grand Prix’si, 2016, 2017, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2018-2019 Sultanlar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nde en iyi pasör çaprazı seçildi. Boskovic ayrıca 2018 ile 2019’da Sırbistan’da yılın kadın sporcusu oldu.